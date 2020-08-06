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Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 3 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
 06 Ağustos 2020 17:02
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Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 3 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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