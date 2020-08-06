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Trump aşı için net tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti
 06 Ağustos 2020 17:06
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Trump aşı için net tarih verdi

Reuters'ta yer verilen son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.
DHA
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