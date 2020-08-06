Bakan Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi
|06 Ağustos 2020 17:19
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle Yüksek Askeri Şura toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören General ve Amirallerle bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar terfi eden ve atama gören General ve Amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi.https://t.co/pPvSAVzFtE pic.twitter.com/AujOLLwgUrT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020
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