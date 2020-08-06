Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı "Türkiye'nin Gündemi" araştırmasında dikkat çeken sonuçlar yer aldı
|06 Ağustos 2020 17:19
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Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı "Türkiye'nin Gündemi" araştırmasında dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Araştırmada, AK Parti seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 38,2'si 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' yanıtını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 17.8'de kaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 5,8.
Öte yandan soruya "hiç kimse" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 21 olarak belirlendi.
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