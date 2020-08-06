Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 liradan işlem gördü
|06 Ağustos 2020 17:39
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|463,00
|463,20
|484,50
|484,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.051,00
|3.072,00
|3.193,00
|3.214,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,00
|426,00
|442,00
|446,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.982,00
|3.002,00
|3.120,00
|3.140,00
|Yarım Ziynet
|1.491,00
|1.501,00
|1.560,00
|1.570,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|780,00
|785,00
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