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Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 liradan işlem gördü
 06 Ağustos 2020 17:39
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Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,00 463,20 484,50 484,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.051,00 3.072,00 3.193,00 3.214,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00 426,00 442,00 446,00
Lira(Tam) Ziynet 2.982,00 3.002,00 3.120,00 3.140,00
Yarım Ziynet 1.491,00 1.501,00 1.560,00 1.570,00
Çeyrek Ziynet 745,00 750,00 780,00 785,00
Anadolu Ajansı
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