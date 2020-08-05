Hoşça kal nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Hoş çakal mı? Hoşçakal mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|05 Ağustos 2020 14:38
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Hoşça kal kelimesi
HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin hoşça kal mı, hoşçakal mı? olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı hoşça kal şeklinde olmalıdır.
hoşçakal(Yanlış kullanım)
hoşça kal( Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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