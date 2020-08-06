Eski Bakan, eğitim koleji açtı
|06 Ağustos 2020 17:44
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Türkiye'nin kalkınmasına destek olmak için eğitim sektöründe önemli bir adım atan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol yaparak teknoloji meslek lisesi açmıştı.
Eski bakan Bayraktar, ... Kolejleri'nin hedeflerine ve eğitim sistemine ilişkin açıklamalar yaptı.
Dünyanın zor durumda olduğu günlerde bile tüm dünyaya ihracat yapan Türk sanayicilerin olduğuna dikkat çeken Bayraktar, yüksek maaş verip insan bulamayan girişimcilerin gözünün bu okuldan mezun olacak gençlerin üzerinde olacağını söyledi.
İŞ ARAYAN DEĞİL ARANAN GENÇLER..
"Memleketimizin mesleki ve teknik lise kalitesini yükseltmek istiyoruz." diyen Erdoğan Bayraktar, "Gayretimiz öğrencilerimizin okulumuzdan iş arayan değil aranan gençler olarak mezun olmaları" şeklinde konuştu.
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