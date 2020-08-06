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Fenerbahçe'den bir günde üçüncü transfer

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i renklerine bağladı
 06 Ağustos 2020 17:46
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Fenerbahçe'den bir günde üçüncü transfer

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

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Anadolu Ajansı
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