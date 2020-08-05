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Sağ ol nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Sağ ol mu? Sağol mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 05 Ağustos 2020 16:00
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Sağ ol nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Sağ ol mu? Sağol mu?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Sağ ol kelimesi

SAĞOL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sağ ol mu, sağol mu? olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı sağ ol şeklinde olmalıdır.

sağol(Yanlış kullanım)

sağ ol( Doğru kullanım)

Memurlar.Net
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