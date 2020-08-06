BDDK'dan 'kredi kullandırma vaadi' uyarısı
|06 Ağustos 2020 17:49
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), son dönemde kurumdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğinin görüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için kurumdan gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulmasının anılan kanun kapsamında suç olarak nitelendirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, son dönemde kurumdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğinin görüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www.bddk.org.tr) yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."
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