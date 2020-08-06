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Kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti

İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi. Olayda 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.
 06 Ağustos 2020 18:00
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Kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti

İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi. Olayda 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlar, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine gruba müdahale edilirken, polise karşı koyan bazı kadınlar görevli polis müdürünü darp etti. Kadınlar tarafından boğazı sıkılan polis müdürü, kadınların üniformasını yırtmasına rağmen eliyle çevik kuvvet polislerinin müdahalesini engelledi. Olayın ardından 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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