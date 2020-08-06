Kadınlar, izinsiz yürüyüşte polis müdürünü darp etti
|06 Ağustos 2020 18:00
|Yazdır
İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadın grubu dağılmaları için uyaran polis müdürü, kadınlar tarafından darp edildi. Olayda 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir'deki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlar, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine gruba müdahale edilirken, polise karşı koyan bazı kadınlar görevli polis müdürünü darp etti. Kadınlar tarafından boğazı sıkılan polis müdürü, kadınların üniformasını yırtmasına rağmen eliyle çevik kuvvet polislerinin müdahalesini engelledi. Olayın ardından 15'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 3 ölü
06 Ağustos 2020 17:02
|Virüsü yenip görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi
06 Ağustos 2020 16:10
|İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi
06 Ağustos 2020 15:13
|Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü
06 Ağustos 2020 12:30
|Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı
06 Ağustos 2020 10:57
|TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi
06 Ağustos 2020 10:36
|Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
06 Ağustos 2020 10:28
|Zonguldak'ta tabela asarken vinç sepetinden düşen kişi öldü
06 Ağustos 2020 10:08
|Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
06 Ağustos 2020 09:30
|Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06 Ağustos 2020 08:59