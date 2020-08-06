O ilde de maske takmak zorunlu oldu
Kars'ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçe merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi
|06 Ağustos 2020 18:08
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Kars'ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçe merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Son günlerde kentte Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kent merkezi ile 7 ilçe merkezlerinde 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirilirken, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istendi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar yarın uygulamaya girecek. Vatandaşlar haklarında yasal işlem yapılmaması için il ve ilçe merkezlerinde caddeye çıkarken maske takacak. Maske takmayan vatandaşlar hakkında ise yasal işlem yapılacak.
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