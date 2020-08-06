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Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan bu bölümü tercih edecek öğrencilere burs

Üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki ilgili bölümlerini tercih edecek öğrencilere Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından en düşüğü 1000 lira olmak üzere 2000 liraya kadar aylık burs desteği sağlanacak
 06 Ağustos 2020 18:15
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Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan bu bölümü tercih edecek öğrencilere burs

Üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki ilgili bölümlerini tercih edecek öğrencilere Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından en düşüğü 1000 lira olmak üzere 2000 liraya kadar aylık burs desteği sağlanacak.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından toplam bin 300 lisans öğrencisine ulaştırılması öngörülen bursların, öğrencilerin genel başarı sırası ve yerleştikleri bölüme giriş sırası dikkate alınarak iki temel kriter üzerinden verilmesi planlanıyor. Burs miktarları genel başarı sıralamasında ilk 1000'de, 1001 ile 5 bin arasında ve 5 bin 1 ile 15 bin arasında yer alma durumuna göre 3 kademeli olarak belirlenecek.

Buna göre Türk Dil Kurumu, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 450 lisans öğrencisine ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine burs verecek. Ayrıca Türk Dil Kurumu, belirlenecek yabancı dil bölümlerine yerleşen toplam 150 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre burs sağlayacak.

Türk Tarih Kurumu ise Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 450 lisans öğrencisine ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine burs verecek. Ayrıca Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi ilgili diğer bölümlere yerleşen toplam 30 lisans öğrencisine de başarı sıralamasına göre burs desteğinde bulunacak.

Türk dili ve tarihi ile ilgili Kurumlarca belirlenen bölümlerde (Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği; Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okuyan ara sınıf öğrencileri yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde; yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrenciler ise Türk dili ve tarihi ile ilgili anılan bölümlerde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde verilecek burslardan kontenjanlar dahilinde faydalanabilecek.

2021 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular, "www.turkiye.gov.tr" adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan 2020 yılı Kasım ayında yapılacak olup, burs müracaat takvimi, başarı sıralamasına ilişkin kriterler ve burs kontenjanlarını içeren ayrıntılı burs ilanı Ekim ayında "burs.ayk.gov.tr" adresinden ve kurumların genel ağ sayfalarından duyurulacak.
İhlas Haber Ajansı
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