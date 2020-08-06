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Dışişlerinden, Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir
 06 Ağustos 2020 18:49
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Dışişlerinden, Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir"
Anadolu Ajansı
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