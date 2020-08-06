Sağlık Bakanı Koca: Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın" dedi
|06 Ağustos 2020 18:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor" ifadelerine yer verdi.
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