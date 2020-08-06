İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret ediyor
|06 Ağustos 2020 18:57
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