John Bolton: Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna etmeyi başardığını ben de anlayamıyorum

IKBY'ye yakınlığı ile bilinen haber kanalı Rudaw'da canlı yayına katılan Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gazetecinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelere ilişkin yönelttiği 'Erdoğan nasıl bu kadar kolay Trump'ı ikna etmeyi başarıyordu? Trump'ın Erdoğan'a bu kadar saygı duymasının nedeni nedir?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları veya başka bir şey ile ilgili olduğuna inanmıyorum. İzah etmesi çok zordur. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş. Açık ki, ABD ve müttefikleri için bu büyük bir tehdit."

'Bu kez daha da başarılı oldu'

2018 yılında Rojova'dan ABD askerlerinin çekilmesine yönelik Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmeye ilişkin de konuşan Bolton şunları söyledi:

"Ben 2019'un sonlarına doğru istifa ettim. En çok yoğun olduğum dönem ise 2018'in son aylarıydı. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Rojova'dan çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik. 2019'da olanlar, Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş, sonuç itibarıyla bu baskılar işe yaramıştı. Erdoğan, 2018'de yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu.

Ancak Trump bu kararı bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. Bu karar Trump'ı uzun süre aynı politikayı uygulamaya itti. Rojava'daki durumun ne zamana kadar bu şekilde devam edeceğini açıkçası bilmiyorum. Bu ayrıca Trump'ın yeniden seçilmesi ile ilgili duyduğum endişelerden biri. 3 Kasım'dan sonra atacağı diğer adımları kestiremiyoruz."