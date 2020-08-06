Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
|06 Ağustos 2020 18:59
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Rize Valiliği, sosyal medyada Vali Kemal Çeber imzasıyla paylaşılan "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı" gibi gösterilen sahte belgeyi hazırlayan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son birkaç saat içinde Valiliğe ulaşan bilgiler ve ihbarlar sonucu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 6 Ağustos 2020 tarih ve 24 sayılı "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı" gibi gösterilen, aslında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir belgenin yoğun şekilde paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 24 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararının 11 Nisan 2020 tarihinde alındığı ve söz konusu kararın bambaşka bir konuyu içerdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla biri veya birileri tarafından, geçmiş tarihte alınmış ve o zamanki üyeler tarafından imzalanmış farklı konular içeren bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı üzerinde tahrifat yapmak suretiyle kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye gayret edildiği aşikardır. Zaten bugün tarihli bir kararda İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Bebek'in ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın imzasının olması mümkün değildir. Çünkü İl Çevre ve Şehircilik Müdürümüz Hasan Bebek Genel Müdür Yardımcılığına atanmış, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar Koçak da yıllık iznini kullanmakta, yerine Müdür Yardımcısı Mustafa Kalender vekalet etmektedir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olan ve bu sahte belgeyi hazırlayan kişi veya kişiler hakkında ilgili güvenlik birimlerimizce gerekli işlemlere derhal başlanmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur."
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