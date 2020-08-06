Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
|06 Ağustos 2020 20:16
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Sağlık Bakanlığı 6 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.
Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. ' ifadelerini kullandı.
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