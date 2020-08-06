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Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı

Karaman'da 'maske kullanımını engelleyen üç temel faktör' adı altında sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı. Yasağın ilk gününde karara uymayanlar hakkında tutunak tutuldu.
 06 Ağustos 2020 19:10
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Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı

Karaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmek de yasaklandı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan corona virüs vakalarının ardından kentin bazı bölgeleri için yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda 84 cadde ve sokağı kapsayan kararda, yürüyerek veya oturarak sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı.

Bugün sabah itibariyle başlayan yasakla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 84 cadde ve sokakta uygulama yaptı. Yasağın ilk gününde tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Ablası ile İsmet Paşa Caddesine dondurma yemeye geldiğini belirten Yılmaz Aslan (10), "Biz dondurma yemeyi çok seviyorduk. Buraya da dondurma yemek için geldik. Keşke yasaklanmasaydı. Buna üzüldüm" dedi.

Aynı Cadde üzerinde pastanesi bulunan Hamza Kurtkayası ise sağlık açısından olumlu ancak esnaf açısından olumsuz bir karar olduğunu belirtti.

Kurtkayası, "Şurada bizim toplamda iş yapabileceğimiz 2 aylık bir süre var. Bu süreyi de yasak ile geçirirsek bizler ne yapacağız. Benim yanımda 30 tane adam çalışıyor. Esnaf olarak bizler ne yapacağız. Şu an Karaman'da külahta dondurma yemek yasak. Şimdiye kadar zaten dükkanlarımız kapalıydı. Daha yeni masa, sandalye açmaya başladık. Esnafında düşünülmesi gerekiyor" diye konuştu.

MASKE KULLANIMI ENGELLEYEN ÜÇ FAKTÖR

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemenin neden yasaklandığını açıklayarak, "Bunlar maske kullanımını engelleyen üç temel faktör. Etrafa tükürük atıyor, bunları önleyebilmek için yasak kararı aldık" dedi
Anadolu Ajansı
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