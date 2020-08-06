1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.
 06 Ağustos 2020 19:24
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına nasıl yansıyacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tatildeki vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlattı. Yamanel, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi kalabalıklar büyük risk. Koronavirüs insandan insana damlacık yoluyla hemen bulaşıyor. Bu kalabalıkların olumsuz dönüşü olabilir. Mutlaka kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TATİLDEN DÖNENLER KENDİLERİNİ 14 GÜN MUHAFAZA ETMELİ'

Prof. Dr. Yamanel, tatil bölgelerinde kalabalık oluşturan insanların yüksek riskli kabul edilebileceğine vurgu yaparak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmaları gerekiyor. İmkanı olanlar kendilerini 14 gün muhafaza ederse çok iyi olur. Temastan 5-7 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor, 10 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde vaka sayılarında artış görülebilir" diye konuştu.

'GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU'

Tatil bölgelerinde görmek istemedikleri görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Yamanel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatil beldelerinde çok ciddi, görmek istemeyeceğimiz görüntüler oldu. Ben de yayılımın artabileceğine dair çok endişe ettim. Sayın Sağlık Bakanımız da bunu öngördü ve üzerine ciddiyetle değindi. Ama maalesef bu görüntülerden kaçamadık. Ülkece çok yorulduk, bütün dünya yoruldu. Bu pandemi ile savaşın silahı maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak eğer azalacak. Kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Kalabalık oluşacağını düşündüğümüz yerlerde durmamamız gerekiyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
06 Ağustos 2020 20:16		 Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
06 Ağustos 2020 19:53
Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi
06 Ağustos 2020 19:38		 Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
06 Ağustos 2020 19:34
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
06 Ağustos 2020 18:41		 Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
06 Ağustos 2020 13:42
AK Parti İlçe Başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı
05 Ağustos 2020 22:24		 Yeni vaka sayısı bin 200 sınırına yaklaştı
05 Ağustos 2020 20:13
Ateşi alın yerine 'el bileğinden' de ölçtürebilirsiniz
05 Ağustos 2020 19:27		 'Veteriner hekimler koronavirüsü 60 yıldır tanıyor'
05 Ağustos 2020 19:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - 'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok20:18 - Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti20:16 - Düne göre, yeni vaka sayısı düştü20:14 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı20:13 - TCMB ve BDDK başkanları banka yöneticileri ile buluşuyor20:11 - Hemşire olan ablasını 9 yerinden bıçakladı
20:04 - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu19:59 - İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor19:53 - Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu19:46 - Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza19:38 - Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi19:34 - Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
19:28 - Van'da atlı jandarma timi göreve başladı19:24 - Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı19:10 - Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı18:59 - Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi18:57 - İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da
18:55 - John Bolton: Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna etmeyi başardığını ben de anlayamıyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
kurban eti 1
gökhan gönül 1
mart ayı 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 2
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
domates peynir ekmek 1
sürahiden su içmek 2
mert hakan yandaş 2
dünya sivaslılar günü 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam