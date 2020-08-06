1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da atlı jandarma timi göreve başladı

Van'da vatandaşların yoğun olduğu ve araçlara kapalı olan bölgelerde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma timi göreve başladı.
 06 Ağustos 2020 19:28
Yazdır
Van'da atlı jandarma timi göreve başladı

Van'ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Atlı Jandarma Timi kuruldu. Toplamda 10 atın yer alacağı timde, şu an 4 at görev yapıyor. Edremit İlçesindeki sahil bandı, plaj ve mesire alanında ilk devriyesini gerçekleştiren atlı timi gören vatandaşlar, atların yanına gelerek cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çektirdi. Timde görev yapan atlardan 2001 doğumlu Safir Alman ırkı, 2003 doğumlu Tayban İngiliz, 2011 doğumlu Çelebi Fransız ve 2016 doğumlu Hazal isimli atın ise Gemlik ırkı olduğu belirtildi. Öncelikli Kolluk Kuvvetleri olarak görev yapacak olan atlı jandarma timinin binicileri olarak da Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Akça ve Jandarma Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız atandı.

GÖREVE BAŞLADILAR; VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Atlı birlik timi, yaz sezonu boyunca jandarmanın sorumluluk alanındaki, araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik, mesire alanları ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda da görev yapacak. Atlı tim, gerek duyulduğunda Van'a yakın çevre il ve ilçelerde de görev yapacak.

Van Gölü Sahili'ne piknik yapmaya gelenler jandarmanın atlı timini görünce şaşırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Bizim can ve mal güvenliğimiz için atlı timin görev yapması bizleri sevindirdi. İlk kez Van'da böyle bir tim görüyoruz. Bir yandan şaşırdık, bir yandan da mutlu olduk" dedi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, kurulan atlı jandarma timi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Van sınırları içerinde bulunan halk plajı, sahil yolu, mesire alanları, liman ve dinlenme alanı vb. halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda Van İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma birliğinin görev yapmasının bölgenin huzuruna, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne büyük katkı sağlamaktadır. İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliği görevlerini başarı ile sürdürmektedir" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok
06 Ağustos 2020 20:25		 Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza
06 Ağustos 2020 19:46
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
06 Ağustos 2020 18:41		 O ilde de maske takmak zorunlu oldu
06 Ağustos 2020 18:08
BDDK'dan bankalara Türk Lirası kolaylığı
06 Ağustos 2020 17:33		 Bakan Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi
06 Ağustos 2020 17:19
Hemşirede koronavirüs çıkınca ASM karantinaya alındı
06 Ağustos 2020 17:17		 Hamile kadını döven polise adli ve idari soruşturma açıldı
06 Ağustos 2020 15:10
Polisi gören maskesini taktı
06 Ağustos 2020 13:33		 'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı
06 Ağustos 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - 'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok20:18 - Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti20:16 - Düne göre, yeni vaka sayısı düştü20:14 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı20:13 - TCMB ve BDDK başkanları banka yöneticileri ile buluşuyor20:11 - Hemşire olan ablasını 9 yerinden bıçakladı
20:04 - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu19:59 - İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor19:53 - Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu19:46 - Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza19:38 - Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi19:34 - Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
19:28 - Van'da atlı jandarma timi göreve başladı19:24 - Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı19:10 - Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı18:59 - Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi18:57 - İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da
18:55 - John Bolton: Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna etmeyi başardığını ben de anlayamıyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beinsportsiptal 1
ula ula niyazi 1
domates peynir ekmek 1
son günlerde artan orman yangınları 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
peynirli muz kızartması 1
Telegram 1
mart ayı 1
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 2
geldim geldim 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam