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Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu

KARABÜK Valisi Fuat Gürel koranavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek, "Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor" dedi.
 06 Ağustos 2020 19:34
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Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu

KARABÜK Valisi Fuat Gürel koranavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek, "Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel koronavirüs koronavirüs ile ilgili denetimlere katıldı. 5000 Evler'de semt pazarında denetime katılan Vali Gürel yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramına kadar aslında bütün Türkiye'de bir kısım kurallar vardı, bir kısım yasaklamalar vardı. O yasaklamalar 1 Haziran itibariyle kaldırılınca, kontrolü sosyal hayat başlayınca ilimizde ve diğer illerde olduğu gibi vaka artışları yaşandı." dedi.

Kurban Bayramı önce vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Kurban Bayramı öncesi azalmaya yüz tutmuştu. Kurban Bayramı'nın başlaması ile beraber bütün bölge illerinden ve özellikle büyük şehirlerden ilimize de gelişler oldu. Neredeyse 20 binin üzerinde araç trafiğinin olduğunu, insan sayısını buna göre düşünebiliriz. Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor. Bunu birkaç gün içerisinde ne kadarlık bir yükselişe sebep olduğunu göreceğiz. Ancak filyasyon ekiplerimiz, sağlık ekipleri diğer taraftan emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimizin de dahil olduğu denetim ekiplerimiz var, belediyemizin ekipleri var, diğer kuruluşlarımızın ekipleri var. Neredeyse her kurumumuzun denetim ekipleri var. Bunlar sayesinde inşallah bu vakaları belli bir seviyeye indirmiş olacağız." diye konuştu.
DHA
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