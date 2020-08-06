1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Ayaz, "Bayram, gördüğümüz kadarıyla istediğimiz gibi geçmedi. Etkilerini hem biz hem Türkiye olarak göreceğiz. Vatandaşlarımızın hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" dedi.
 06 Ağustos 2020 19:38
Yazdır
Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Ayaz, "Bayram, gördüğümüz kadarıyla istediğimiz gibi geçmedi. Etkilerini hem biz hem Türkiye olarak göreceğiz. Vatandaşlarımızın hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda, 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Çankırı'da da Vali Abdullah Ayaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kent merkezinde alışveriş merkezlerini ve esnafı dolaşan Vali Ayaz, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu. Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Ayaz, "Bu toplu denetimle denetim bitmiyor. Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek. Şu an amacımız kimseye ceza yazmak değil. Denetimleri bunun için yapmıyoruz. Biz denetimleri vatandaşın sağlığının korunması için yapıyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLERLE YAŞAYACAĞIZ'

Vali Ayaz, yaklaşık 6 aydır pandemi sürecinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Hayatımız yaklaşık 6 aydır zor bir şekilde maskeli, mesafeli gibi tedbirlerle devam ediyor. Ama belirli bir aşamaya getirdik. İnşallah hedefimiz, tekrar durum kötüleşmeden, vaka sayıları çok fazla artmadan kontrol altına alınarak aşı veya ilaç bulunup pandemi tamamen söndürülene kadar devam ettirmek. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen tedbirlere uyalım. Alınan tedbirler virüsle mücadele için. Onun için vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmasını tabi ki istiyoruz. Bir süre daha bu tedbirlerle yaşayacağız. Tablo istediğimiz durumda değil. Benim görmek istediğim, hedeflediğim noktada değil. Sayı verince rehavet oluşuyor. İstediğimiz noktaya çekmek için gayret gösteriyoruz. Bayram, gördüğümüz kadarıyla istediğimiz gibi geçmedi. Onun etkilerini hem biz hem tüm Türkiye olarak göreceğiz. Vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için tekrar rica ediyoruz; lütfen kurallara uyalım. Özellikle maske ve mesafe."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
06 Ağustos 2020 20:16		 Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
06 Ağustos 2020 19:53
Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
06 Ağustos 2020 19:34		 Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
06 Ağustos 2020 19:24
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
06 Ağustos 2020 18:41		 Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
06 Ağustos 2020 13:42
AK Parti İlçe Başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı
05 Ağustos 2020 22:24		 Yeni vaka sayısı bin 200 sınırına yaklaştı
05 Ağustos 2020 20:13
Ateşi alın yerine 'el bileğinden' de ölçtürebilirsiniz
05 Ağustos 2020 19:27		 'Veteriner hekimler koronavirüsü 60 yıldır tanıyor'
05 Ağustos 2020 19:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - 'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok20:18 - Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti20:16 - Düne göre, yeni vaka sayısı düştü20:14 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı20:13 - TCMB ve BDDK başkanları banka yöneticileri ile buluşuyor20:11 - Hemşire olan ablasını 9 yerinden bıçakladı
20:04 - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu19:59 - İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor19:53 - Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu19:46 - Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza19:38 - Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi19:34 - Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
19:28 - Van'da atlı jandarma timi göreve başladı19:24 - Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı19:10 - Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı18:59 - Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi18:57 - İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da
18:55 - John Bolton: Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna etmeyi başardığını ben de anlayamıyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beinsportsiptal 1
ula ula niyazi 1
domates peynir ekmek 1
son günlerde artan orman yangınları 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
peynirli muz kızartması 1
Telegram 1
mart ayı 1
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 2
geldim geldim 2
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam