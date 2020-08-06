Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza
|06 Ağustos 2020 19:46
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, kaçak olarak kurbağa avladığı tespit edilen 10 kişiye, toplam 737 bin 470 lira idari para cezası kesildi.
İdil ilçesinin Özbek köyü bölgesinde, yasadışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özbek Jandarma Karakolu ekipleri, iki ayrı noktada avcılık yapanları tespit etti. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 407 kilo kaçak kurbağaya el konuldu. El konulan kurbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İdil'in Dirsekli göletinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.
Kaçak kurbağa avcılığı yapan kişiler hakkında, 2872 sayılı kanunu kapsamında kişi başı 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 737 bin 470 TL idari para cezası kesildi.
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