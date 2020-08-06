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İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor

Eskişehir'de itfaiyeci olmak için staj yapan Kısmet Boran, Melisa Yavuz ve Muhibe Baytaroğlu, gerçekleştirilen tatbikatlarla yangınlara müdahale için hazırlanırken, kadınların da bu meslekte söz sahibi olabileceğini gösteriyor.
 06 Ağustos 2020 19:59
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İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında staj yapan Kısmet Boran, Melisa Yavuz ve Muhibe Baytaroğlu, her gün gerçekleştirilen tatbikatlarla yangınlara müdahale için hazırlanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1. sınıf öğrencileri Kısmet Boran ve Melisa Yavuz ile Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Muhibe Baytaroğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında stajyer olarak göreve başladı.

Yaklaşık bir ay staj yapacakları itfaiyede her sabah araç bakımının ardından ihbar alma, raporlama, yangınlara müdahale, ilk yardım, arama kurtarma, hortum toplama, araç özellikleri gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda bilgilendirilen öğrenciler, gerçekleştirilen tatbikatlarla da gelecekteki görevlerine hazırlık yapıyor.

Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla göz dolduran geleceğin itfaiyecileri Boran, Yavuz ve Baytaroğlu, kadınların her mesleği yapabileceğini adeta kanıtlıyor.

"Bütün canlılara yardım elini uzatmak bizi mutlu ediyor"

Stajyer itfaiyeci Kısmet Boran, AA muhabirine, itfaiyeci bir yakınının tavsiyesiyle mesleğe merak saldığını belirterek, kadınların da iyi bir itfaiyeci olabileceğine inandığının altını çizdi.

Mesleğin güçlüklerinin üstesinden gelebileceklerini anlatan Boran, "Bu meslek tamamen güce dayalı olsa da kadınların üstesinden gelemeyeceği iş yoktur. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, bütün canlılara da yardım elini uzatıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir hayata dokunabiliyoruz. Yakınlarıma itfaiyeci olacağımı ilk söylediğimde 'Kadından itfaiyeci olur mu' diye tepki gösterdiler. Ancak olabileceğini gösterdim." diye konuştu.

Stajyerlerden Melisa Yavuz ise üniversite sınavına hazırlanırken meslekleri araştırdığı sırada itfaiyeci olmaya karar verdiğini aktardı.

İtfaiyeci olmak istediğini söylediğinde herkesin şaşırdığını ifade eden Yavuz, "Bu şaşkınlık beni gururlandırıyor. Yakınlarım beni sürekli destekliyor. İyi bir itfaiyeci olmak istiyorum. Yaklaşık bir ay sürecek stajımızda her sabah, her an bir olay yaşanacakmış gibi hazır oluyoruz. Araçlarımızı kontrol ediyoruz. Eksiklerini gidiyoruz. Her gün eğitim yapıyoruz." dedi.

"Kadın ya da erkek ayrımı olmaksızın herkes itfaiyeci olabilir"

Muhibe Baytaroğlu da kadınların her mesleği yapabildiğini göstermek için itfaiyeci olmak istediğini dile getirdi.

Görevini en iyi şekilde yapmak istediğini vurgulayan Baytaroğlu, "Kadın ya da erkek ayrımı olmaksızın herkes itfaiyeci olabilir. Biz sadece yangına gitmiyoruz. Her konuda insanlara ve canlılara yardım ediyoruz. Yangın tatbikatlarına katılıyoruz. Kesici ve delici kurtarma aletleriyle çalışmalar yapıyoruz. Araç bakımı ve kontrolleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızların stajında görevli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Sadık Arslan ise stajyerlerin eğitimlerini büyük bir disiplinle sürdürdüğüne işaret etti.

Stajyerlerin bir aylık eğitimlerinin ardından puanlama yapacaklarını belirten Arslan, öğrencilerin başarılı birer itfaiyeci olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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