TCMB ve BDDK başkanları banka yöneticileri ile buluşuyor
|06 Ağustos 2020 20:13
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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, görüş alışverişinde bulunmak için bu akşam buluşuyor.
Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve paralelinde yapılan uygulamaların amacına ulaşması ile artık normalizasyon sürecine girilmiş bulunuyor.
Bu çerçevede, TCMB ve BDDK'nın pandemi döneminde sağladığı imkanları normal dönem koşullarında olduğu duruma uyumlu hale getirmeleri bekleniyor.
TBB'nin ev sahipliğinde, TCMB ve BDDK başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri, bu durumun piyasalara etkileri hususunda bu akşam görüş alışverişinde bulunacak.
Bu arada, dün TCMB piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini artırırken bugün de başta kamu bankaları olmak üzere sektörün diğer oyuncularının mevduat ve kredi faiz oranlarını artırdıkları görüldü.
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