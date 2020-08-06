Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
|06 Ağustos 2020 20:14
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 339'uncu gününde.
Oturma eylemi yapan 15 ailenin evlatlarına kavuşması, çocuklarına ulaşmak isteyen diğer ailelere de umut oldu.
Diyarbakır'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu M.Ş.T. için anne S.T. ile Hakkari'den 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı M.T. için Diyarbakır'a gelen anne H.T. de oturma eylemine dahil oldu.
M.Ş.T'nin 23 Nisan 2016'da lise 2'nci sınıfta okurken evden çıktığı, ailesinin bir daha da kendisinden haber alamadığı öğrenildi.
2 ailenin de katılımıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 150'ye yükseldi.
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