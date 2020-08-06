Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti

Koronavirüs salgınında bulaş riskini engellemek amacıyla geçtiğimiz aylarda evinde kendisini karantinaya alan bisiklet tasarımcısı Yaşar Demir, sosyal mesafe kurallarına uygun bisiklet tasarlamaya başladı. Normal bir bisikletin üzerine ek olarak, çatı kaynaklayan Demir, sistemin zincir ve pedal mekanizmalarını yeniden üretti.

'KORONASİKLET' ADINI VERDİ

Adana Şakirpaşa Havalimanı yakınındaki sanayide çalışan Demir, uçakların iniş ve kalkış sistemini gözlemleyerek, bisikletin altına ek olarak yaptığı ve kol sistemiyle devreye giren 2 teker ekleyerek dengede kalmasını sağladı. Demir ayrıca boyu 3 metreye ulaşan bisikletine rahat inip, binebilmek için arka kısmına, merdiven görevini yapabilen küçük demirler ekledi. 'Koronasiklet' adını verdiği sosyal mesafeli bisikletin bitme aşamasında olduğunu söyleyen Demir, "Pandemi sürecinde aklımda böyle bir bisiklet tasarımı yapmak vardı. Koronavirüs salgını olunca, üretime geçtim. Boyu şu anda 3 metreye yakın. Altına, dengede durması için ek ayaklar yaptım. Rahat inip, binmek için de merdiven gibi demir kaynattım. Yüksekte kullanınca hem serin oluyor, hem de sosyal mesafe kurallarına uyarak insanlardan uzak kalıyorum" dedi.

Görenlerin yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Demir, talep olursa seri üretime geçebileceğini de sözlerine ekledi.