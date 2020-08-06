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'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok

Antalya'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, uydudan bakılıp yapı kayıt belgeleri incelenen ve sıkı saha denetimleriyle tespit edilen kaçak yapılardan 2 bin 100'ü yıkıldı.
 06 Ağustos 2020 20:25
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'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde Antalya'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Bakanlığın kaçak yapılara yönelik başlattığı çalışma kapsamında, turizm kenti Antalya'da yıkılan kaçak yapıların sayıları her geçen gün artıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile bakanlık müfettişleri, uydudan görüntüleri inceleyip saha çalışmaları yaparak bölgedeki kaçak yapıların tespitini gerçekleştiriyor.

İmar bölümünde çalışan yaklaşık 30 kişilik ekip, 2017'den bu yana 772'si bu yıl olmak üzere 6 bin 513 kaçak yapı saptadı. Değerlendirmeler sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kaçak yapı inşa ettikleri belirlenen yerlerin yapı kayıt belgesi iptal ediliyor.

Kaçak yapıların yıkımı, uyarılar sonucunda ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. 2017'de 453, 2018'de 649, 2019'da ise 593 kaçak yapının yıkıldığı Antalya'da, bu yılın 6 ayında 405 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bakan Kurum da çalışmaları yakından takip ediyor

Merkez ilçelerden Kepez'de şu ana kadar tespit edilen 1451 kaçak yapıdan 947'si, Muratpaşa'da belirlenen 366 yapının 318'i, Konyaaltı'nda 72 yapıdan 47'si, Döşemealtı'nda 214 yapıdan 96'sının yıkımı yapıldı.

Kemer'de tespit edilen 529 kaçak yapıdan 169'u, Manavgat'ta 493 yapıdan 143'ü, Aksu'da 327 yapıdan 156'sı, turistik ilçelerden Kaş'ta 1436 kaçak yapıdan 20'si yıkıldı. Serik'te 432 kaçak yapıdan 15'i, Alanya'da 582 yapıdan 50'sinin yıkımı yapıldı.

Diğer ilçeler Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, İbradı, Gündoğmuş ve Demre'de tespit edilen 611 kaçak yapıdan 139'unun yıkımı gerçekleştirildi. Akseki'de ise şu ana kadar kaçak yapı tespiti gerçekleşmediği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çalışmaları yakından takip edip yetkililerden bilgi alıyor.

"Birinci derece doğal sit alanına 2 gün içinde kaçak yapı yapılmış"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, AA muhabirine, yapıların 2017'den önce mi sonra mı yapıldığını uydu görüntüleriyle, resmi makamların tutanaklarıyla karşılaştırarak tespit ettiklerini söyledi.

Müdürlük bünyesindeki ekibin imarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Altınay, kaçak yapıların kanunen birinci sorumluların belediyeler olduğunu, aslında kaçak yapılarla belediyelerin mücadele etmesi gerektiğini bildirdi.

Altınay, eğer kaçak yapıların gereği yapılmazsa bakanlığın birimi olan il müdürlüğü olarak harekete geçtiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bakanımızın, 'Doğal sitlerdeki özel çevre koruma alanlarındaki kaçak yapıları kaldıracağız.' açıklamaları var. Biz de bu yönde bakanımızın emriyle çalışıyoruz. Yıkımlar devam ediyor, bunların hepsini yıkıp kaldırtacağız. Demre Üçağız'da birinci derece doğal sit alanına 2 gün içinde kaçak yapı yapılmış, yapı kayıt belgesi alınmış. Hemen kayıt belgesini iptal edip, yıkım için talimat yazısı gönderdik, belediye yıktı."

"Kaçak yapıları bitireceğiz"

Korunan alanlarda sık sık denetim yaptıklarına değinen Altınay, Antalya'da 191 bin 900 kayıt belgesi alındığını, usullere göre alınmayan 714 yapı kayıt belgesini iptal ettiklerini anlattı.

Sürekli mevcut yapı kayıt belgelerini de taradıklarını vurgulayan Altınay, "Kaçak yapıların yıkımı için hummalı çalışma yürütüyoruz. Antalya'da kaçak yapıya izin vermeyeceğiz. Mevcut kaçak yapıları da kesinlikle bitireceğiz, bu konuda kararlıyız." dedi.
Anadolu Ajansı
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