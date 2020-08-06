Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
|06 Ağustos 2020 21:11
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'ın öğretmenleri ve eğitim sendikalarını okulların açılmamasından sorumlu tutmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Başkan Ali Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklama;
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'ın öğretmenleri ve eğitim sendikalarını okulların açılmamasından sorumlu tutması tam bir akıl tutulmasıdır.
Kendi ticari kazancı ve geleceği için herkesi karalaması, eğitimcileri ve sendikaları töhmet altında bırakması idrak yolları enfeksiyonu göstergesidir.
Eğitimci olduğu sanılan birinin kendi ticari kaygıları için masum insanları suçlaması, bu cehaleti ortaya koyacak kadar gözünü karartması, vahşi kapitalizmin bir başka yüzüdür.
Öğrenci, veli, öğretmen ve halk sağlığını herşeyin önüne koymak, kamu sorumluluğudur. Eğitim için önşartın sağlıklı bir toplum olduğu ilkesinden hareket etmek, muhalefet değil sorumluluğun gereğidir.Sn.Dal'ın açıklamaları taşıdığı ünvanın sorumluluğu ile uyuşmamaktadır.
Dal,öncelikle salgınla ilgili kararları öğretmenlerin almadığını bilmeli.İtham ettiği öğretmenlerden ve sendikalardan da özür dilemelidir.
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ne demişti?
'Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar.'
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