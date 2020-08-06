Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
|06 Ağustos 2020 21:20
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İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı ülke genelinde aldığı yeni tedbirler kapsamında, Aziziye Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindekiler denetim yaptı. Vali Atay, pazar yerinde örnek alışveriş gerçekleştirdi.
'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile ülke genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinden birisi de her Perşembe günü Aziziye Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarında da denetim yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'nın da eşlik ettiği denetimde pazarcılara maske taktıkları için teşekkür edildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, pazar yerinde örnek alışveriş gerçekleştirdi. Ürünleri seçerken eldiven takılması gerektiğini belirterek alışveriş yapan Vali Atay, tezgahlarında eldiven bulunduranlara teşekkürlerini iletti. Pazaryeri'nde çeşitli dükkanlarda alış veriş yapan Vali Atay, ürünleri insanların gözleri ile seçmesi gerektiğini belirtti.
Kız çocuğu maske takmadığını fark edince, eliyle ağzını kapattı Vali Atay maske hediye etti
Düzce Valisi Cevdet Atay denetimler esnasında vatandaşlarında maske takmalarından dolayı teşekkür ederken, pazar yerinde bir kız çocuğunun maske takmadığını fark etti. Kız çocuğuna, "Hani senin masken diyince" kız çocuğunun annesi maske takmıyor dedi. Kız çocuğu ise bu esnada ağzını eliyle kapatınca Vali Atay, "Maske takman lazım ama" diyerek kız çocuğuna maske hediye etti.
Denetimin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri pazarcılara 'hayırlı işler' dileyip, pazar yerinden ayrıldı.
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