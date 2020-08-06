İzmir'de Kovid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı
|06 Ağustos 2020 21:25
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İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemlerin alındığı bildirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı karar gereğince kent genelinde hastalık belirtisi gösterenlerle temaslı ettikleri kişilerin Kovid-19 testlerinin evlerinde yapılacağı, izolasyon süreçlerinin ve tedavilerinin evlerinde devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, il genelinde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacağı, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edileceği aktarıldı.
Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelere ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde para cezası verileceği belirtilen açıklamada, üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyetlerin durdurulacağı kaydedildi.
Açıklamada, toplu taziye ziyareti yapılmaması için cami ve belediye hoparlörleri ile araçlardan günde en az bir kez anons yapılacağı bildirildi.
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