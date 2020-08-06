İstanbul Valisi, Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı.
|06 Ağustos 2020 21:40
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı.
İstanbul'da 39 ilçede iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında kontroller yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlere katıldı. Çarşı esnafı ile sohbet eden Yerlikaya, hem vatandaşlara hem de esnafa maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
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