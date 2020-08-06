1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor

Türkiye otomotiv sektörü, pandemiye rağmen hem satışlarda hem de ihracatta ilk şoku atlatmasının ardından güçlü bir performans gösterdi.
 06 Ağustos 2020 21:48
Yazdır
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor

Türkiye otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hem satışlarda hem de ihracatta ülke ekonomisinin lokomotifi olurken, performansıyla Avrupa'da da birçok ülkeyi geride bıraktı.

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Salgın mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa'daki satışlarda büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi.

Virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve Türkiye'deki satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

İhracat tarafından da otomotiv sektörü, ilk şoku atlatmasının ardından güçlü konumunu korumaya devam etti.

Yüzde 600'lere varan rekor artışlar kaydedildi

Verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Sadece temmuz ayı değerlendirildiğinde, Temmuz 2020'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz 2019'a göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak kaydedildi. Söz konusu satış adetleri "rekor seviye" olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı.

Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, ilk yarıda 6. sıraya yükseldi. Haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.

İhracatın da lideri otomotiv

Satışların yanı sıra ihracatta da tam gaz devam eden otomotiv, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Pandeminin ilk dönemlerinde küresel etkenlerden dolayı düşüşe geçen otomotiv sektörü, sonraki aylarda hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında 2 milyar 14 milyon 485 bin dolar olan otomotiv sektörü ihracatı, temmuzda yüzde 9,28 artarak 2 milyar 201 milyon 411 bin dolara çıktı.

Temmuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 8'ini AB ülkeleri oluşturdu.

Öte yandan, yıl sonunda satışların temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
06 Ağustos 2020 11:00		 Bireysel kullanım talebi, otomotivdeki hareketi artıracak
05 Ağustos 2020 14:41
Otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 60,3 büyüdü
05 Ağustos 2020 13:05		 Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
04 Ağustos 2020 23:56
Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak yollara çıkacak
04 Ağustos 2020 12:11		 İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
02 Ağustos 2020 12:45
Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi
02 Ağustos 2020 11:33		 Elektrikli otoya yerli startup dopingi
01 Ağustos 2020 07:55
Yerli otomobil için 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
31 Temmuz 2020 07:13		 Bayram için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı
29 Temmuz 2020 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:07 - Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti21:48 - Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor21:46 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı21:40 - İstanbul Valisi, Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katıldı21:31 - Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı21:25 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı
21:20 - Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı21:11 - Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki20:39 - Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor20:25 - 'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok20:18 - Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti20:16 - Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
20:14 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı20:13 - TCMB ve BDDK başkanları banka yöneticileri ile buluşuyor20:11 - Hemşire olan ablasını 9 yerinden bıçakladı20:04 - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu19:59 - İtfaiyenin 'alev avcıları' yangına müdahaleye hazırlanıyor
19:53 - Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürahiden su içmek 2
Kırgınlık 1
gökhan gönül 1
menekşe 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
gram altın 5
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
domates peynir ekmek 1
dünya sivaslılar günü 2
beinsportsiptal 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam