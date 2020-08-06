Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti
Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.
|06 Ağustos 2020 22:07
|Yazdır
Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.
Edinilen bilgiye göre İsmail T. ile Ömer Halit A. Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Halit A., İsmail T. yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan İsmail T. ye ambulans gelene kadar yoldan geçmekte olan bir kadın doktor ilk müdahaleyi yaptı.
İsmail T., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
06 Ağustos 2020 21:20
|Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu
06 Ağustos 2020 20:04
|Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
06 Ağustos 2020 19:24
|Sağlık Bakanı Koca: Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın
06 Ağustos 2020 18:53
|Bakan Koca, virüs hastasının mesajını paylaştı: Maskesiz dolaşmayın
06 Ağustos 2020 15:25
|İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
06 Ağustos 2020 14:17
|Bakan Koca'dan 'sorumluluk' çağrısı
06 Ağustos 2020 13:14
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
06 Ağustos 2020 12:41
|Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
06 Ağustos 2020 11:37
|'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
06 Ağustos 2020 11:24