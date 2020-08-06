1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti

Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.
 06 Ağustos 2020 22:07
Yazdır
Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti

Adana'da darbedilen vatandaşa ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Edinilen bilgiye göre İsmail T. ile Ömer Halit A. Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Halit A., İsmail T. yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan İsmail T. ye ambulans gelene kadar yoldan geçmekte olan bir kadın doktor ilk müdahaleyi yaptı.

İsmail T., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
06 Ağustos 2020 21:20		 Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu
06 Ağustos 2020 20:04
Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
06 Ağustos 2020 19:24		 Sağlık Bakanı Koca: Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın
06 Ağustos 2020 18:53
Bakan Koca, virüs hastasının mesajını paylaştı: Maskesiz dolaşmayın
06 Ağustos 2020 15:25		 İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
06 Ağustos 2020 14:17
Bakan Koca'dan 'sorumluluk' çağrısı
06 Ağustos 2020 13:14		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
06 Ağustos 2020 12:41
Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
06 Ağustos 2020 11:37		 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
06 Ağustos 2020 11:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:30 - Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı23:26 - Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım23:12 - AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi23:04 - Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır22:54 - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden 'PCR testi' açıklaması22:52 - 'İkinci el' düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında!
22:49 - Cemal Enginyurt, MHP Kurultayı'nı nasıl iptal ettirdi?22:46 - Çavuşoğlu: Kimse bizim haklarımızı gasp edemez!22:32 - Uzmanından dijital alana meraklı öğrenciler için öneriler22:26 - Yerli takip teknolojileriyle kafalar rahat22:07 - Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti21:48 - Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
21:46 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı21:40 - İstanbul Valisi, Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katıldı21:31 - Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı21:25 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı21:20 - Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
21:11 - Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
Dolar durmuyor: Günü 7,29 TL'den tamamladı
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin anketinin sonuçları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peynirli muz kızartması 1
ula ula niyazi 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
mehmet kurtuluş 1
kırmızı kart 1
bunya virüsü 2
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
corona virüs vaka sayısı 3
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
tırnak yemek 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programı ilanı
Samsun Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans programı ilanı
Uludağ Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Anadolu Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Aksaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam