Yanan orman alanlarına villa yapılır mı?
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yanan orman alanlarına bina yapılmasının veya tarıma açılmasının mümkün olmadığını açıkladı.
|07 Ağustos 2020 00:04
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yanan orman alanlarına bina yapılmasının veya tarıma açılmasının mümkün olmadığını, bunun bir adet dahi örneğinin olmadığını söyledi
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Haber Global'de soruları cevapladı. Genel Müdür Karacabey, Anayasa'nın 169. Maddesi hükmü gereğince yanan orman alanlarına yenisinin yapılmasının zorunlu olduğunu, bu alanlara bina veya site yapılmasının veyahut da tarıma açılmasının mümkün olmadığını belirtti. Karacabey "bu şekilde bir bilgi halkta var ama bunun bir tane örneği dahi yok" dedi
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