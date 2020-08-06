Uzmanından dijital alana meraklı öğrenciler için öneriler

İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, "Profesyonel olarak bilişim alanına yönelecek öğrencilere tavsiyem, bilgisayar çalışma mantığını anlayabilecekleri kodlama konusuna yönelmeleri olur." dedi.

Eğitimden ticarete kadar geniş bir alanda her geçen gün etkisini artıran dijitalleşme olgusu, Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha da öne çıktı.

Dijital uygulamalar aracılığıyla uzaktan çalışma sistemi, uzaktan eğitim hatta uzaktan eğlence sistemlerinin denendiği pandemi sürecinde şirketlerin dijital becerilere sahip olan çalışanlara ihtiyaç oranları da arttı.

Kariyer.net'in yaptığı araştırmaya göre işverenlerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi dijital teknolojiyi ilgilendiren alanlar geliyor.

Dijital teknolojinin kulanım alanları genişledikçe dijital teknoloji şirketlerinin elde ettikleri kar oranları da buna bağlı olarak artıyor. Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2020" araştırmasına ve "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" araştırmalarına göre dünyanın en büyük 10 şirketinin 7'sini dijital teknoloji şirketleri oluşturuyor.

Üniversiteler de gelişen dijital teknoloji alanlarına karşı duyarsız kalmıyor. Pek çok üniversite yapay zeka, bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi alanlara ağırlık vermeye başlarken, öğrencilerin de bu alanlara olan ilgisi artıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin dijital teknoloji alanlarda tercih yaparken dikkat etmeleri gereken püf noktaları hakkında bilgi verdi. Bilişimin hayatın her alanında kullanılabilir bir araç olduğunu vurgulayan Silahtaroğlu, adaylara şu tavsiyeleri verdi:

"Bilişim tıpkı kağıt kalem gibi gerekli. Bu anlamda bilişim okur yazarlığı toplumun her kesimi için gerekli. Ancak profesyonel olarak bilişim alanına yönelecek öğrencilere tavsiyem, bilgisayar çalışma mantığını anlayabilecekleri kodlama konusuna yönelmeleri olur. Bunun dışında, herhangi bir yazılımı yardım dosyalarından veya kendi kendilerine kurup çalıştıracak, yazılım mantığını anlayacak becerilerini geliştirmelerinde fayda görüyorum. Ancak, kodlama mühendislik becerisi gerektiren profesyonel bir iştir. Ben mühendislik veya sayısal alanlarda eğitim almak isteyenlere kodlama tavsiye ederim. Ancak, örneğin güzel sanatlar, sosyal bilimiler gibi alanlara yöneleceklerin programlama dili öğrenmelerinin şart olmadığını düşünüyorum. Bu alanlar için konularıyla ilgili güncel yazılımları takip etmeleri yeterli olacaktır."

Online eğitimin yaygınlaşması ile öğrencilere dijital becerilerinin geliştirmeleri konusunda da tavsiyelerde bulunan Silahtaroğu şunları söyledi:

"Uzaktan öğretim uzaktan öğrenmeyi ve dijital ödev-proje sunum ve teslimini de beraberinde getirdi. Bundan sonra öğrencilerimiz, internet kaynaklarını kullanarak kendi kendilerine öğrenmeyi becermeleri gerekecektir. Günümüzde Harvard, UCLA gibi üniversitelerdeki derslere İnternet üzerinden erişilebilmektedir. Pandemiye kadar, bir dersi uzaktan izleme alışkanlığımız yoktu. Fakat, pandemi bize bunu öğretti. Öğrencilerimizin, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin, online derslerini izlemelerini tavsiye ederim.

Ayrıca artık, proje sunumları da online veya video sunum şeklinde yürütülmektedir. Kamera karşısında konuşma ve sunum yapabilme becerisi de önem kazanmaktadır. Belki de ilerleyen süreçte kendilerinin mini dijital medya laboratuvarlarını kurmaları gerekecektir. Bu konularda da kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim."