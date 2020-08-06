Cemal Enginyurt, MHP Kurultayı'nı nasıl iptal ettirdi?

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meral Akşener'in 765 imza aldığı ve iptal edilen MHP'nin olağanüstü kurultayıyla ilgili gündem olan açıklamaları hakkında Haber Global ekranlarında konuştu.

Enginyurt'un açıklamaları:

BAHÇELİ'NİN AKŞENER ÇAĞRISI: İSTER İSTEMEZ AKLIMA 19 HAZİRAN KONGRESİ GELDİ

O çağrıyı izlediğimde bayramdan bir gün önce atılmanın verdiği hüzünle birlikte 1 Kasım sürecinden sonra vermiş olduğumuz mücadele aklıma geldi. 2015 1 Kasım seçimlerinden sonra sayın Devlet Bahçeli, öyle bir saldırıya maruz kaldı ki, yalnızlığımıza çakalların güldüğü dönemler yaşadık. Gemiyi terk eden terk edene oldu. Terk edenler çok ağır sözler söyledi. MHP'ye karşı büyük kumpaslar kuruldu, Bahçeli'yi koltuğundan indirmek için hastanede yattığı günler dahi acımasız sözler söylenildi. MHP'yi ele geçirmek isteyenler bir ve beraber oldu. Böylesi bir dönemde ben ve arkadaşlarım sayın genel başkın yanında ölümüne durduk. Kavga ettik, hakaretler yedik, hakaretler ettik. Neler söylendi neler. O çağrıyı duyunca ister istemez aklıma 19 Haziran Kongresi geldi.

MHP'Yİ MAHKEMEYE VERME SÜRECİ

Kongreyi ben iptal falan ettirmedim, ben iptal edilmesi için MHP'yi mahkemeye verdim, şikayet ettim. İYİ Partililer mutluluk içinde, Cemal Enginyurt itirafçı mı oldu diye. Ben kongre bir hak gaspı diye mahkemeye başvurdum. Ben dedim ki mahkemeye; Kayyum atayan irade, MHP'de kongre yapsın diyen mahkeme kararı bir maddenin değiştirilmesiyle ilgili kongre kararı almıştır. Ama Akşener ve arkadaşları toplandı 765 kişi oy verdi, kazandı güya, 13 maddeyi değiştirdiler dedim. Bu hukuksuzdur. Bu yanlıştır. Nitekim o gün Koray Aydın, Sinan Oğan itiraf etmişlerdir dedim. Demişlerdir ki bu kongrede 13 madde değiştirmek yanlış olmuştur. Dolayısıyla bu hukuksuzdur dedim. Ben de katılmadığım bu kongre ile bu 13 madde değişikliğinin iptal edilmesi için mahkemeye başvurdum. Yüce Türk adaleti de bunu kabul etti. '1 madde için toplanıldı ama 13 madde değiştirildi' dedi.

Ben bunları yaparken, mücadeleyi verirken, Türkiye'de ayrılan arkadaşlarımla kavga ederken ki çoğu hapishane arkadaşım, küçüklük arkadaşım, beni bayramdan önce atıp da sayın Akşener ve arkadaşlarını partiye çağırmak beni üzdü dedim. Kongrenin gaspı falan yoktur. İYİ Partililer yalandan sevinç gösterisi yapmasınlar. Ben sayın Devlet Bahçeli'ye ölene kadar abi diyecek insanım. Ben Bahçeli'nin de beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu ve beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyor diyerek beni kötülediler, genel başkan da beni 4-5 defa uyardığı için 'yeter artık, atın demiştir' diye düşünüyorum. MHP'yi işgal girişimi var, 13 tane madde değiştirilerek MHP Genel Başkanı'nı yok etme eğilimiydi.

765 oyla kongrede sonuçta kazanmış oluyorlar, 13 maddeyi değiştirmiş oluyorlar. MHP'yi elimize geçirdik demediler mi, ben de diyorum ki, sayısal olarak kazanılmış bir kongre. Biz mahkemeye vermesek, mahkemeler bizi haklı bulmasa Akşener ve ekibi MHP'yi ele geçirip alacaklardı ya, ben bu kongrenin 765 oyla dahi kazanılsa bile bunun hukuksuz olduğunu, tek maddeyi değiştirmek üzere toplanan kurultayın 13 maddeyi değiştirerek bir hukuksuzluk yapıldığını, belgeleriyle mahkemeye sundum. Mahkeme de doğrudur dedi.

"ELİMİZDEN ALMIŞSIN İTİRAF ET DİYORLAR"

Şimdi elimizden almışsın itiraf et diyorlar. Neyi kazanmışsın? Tüzüğü değiştirmek gerekirken 13 maddeyi değiştirmişsin. Ben mahkemeye MHP'yi verdim. Haksız eylem ortaya koydunuz, MHP'yi ele geçirdiniz, MHP yönetimini değiştirdiniz, ben bunu kabul etmiyorum dedim ve kazandım.

"NİYE KAVGA ETTİM O ZAMAN?"

1 Kasım'dan sonra örneğin Musavat Dervişoğlu ile ben hapiste beraber yattım, niye kavga ettim o zaman. Birçok insanın gönlünü kırdım. Bugün eski bir vekil bana küfüt ettin diye Whatsapp'tan yazmış, şimdi hak veriyorum. Çok ağır küfürler ettim, benim abi dediğim bir adamdı.

SEMİH YALÇIN'A TEPKİ

Semih Yalçın ne yapıyor? Bugün İYİ Parti kongrelerinde bulunan, İYİ Parti'yi seçimlerde destekleyen, 31 Mart'ta CHP'yi destekleyen insanları il, ilçe başkanı yapıyor. Bu nasıl bir anlayış. Semih Yalçın ne yapmak istiyor? Bir günde attılar beni. Beni bir günde attınız da, Meral Akşener'i niye çağırdınız?

Sayın Cumhurbaşkanına fındıkla ilgili ulaşacağım dedim. Tarım Bakanı'nın fıkdıkla ilgili sözlerine tepki gösterdim diye insan partiden atılır mı ya? Semih Yalçın mesaj atıyor, disiplinsizlikten diye. Neyim disiplinsiz?

Ben sayın Cumhurbaşkanının, sayın Berat Albayrak'ın, benim birçok uyarılar olarak attığım uyarıları, okuyup okumadıklarını bilmem ama düzelttiklerini görüp mutlu olup teşekkür eden birisiyim. Sokağın sesini de duyurmak lazım değil mi? İttifağı zorladığı belli ki beni attılar. Sayın Genel Başkan da beni uyardı. Uyarmadı dersek yakışmaz. Ben ihraç kararını mahkemeye vermedim ya. Mahkemeye versem belki iptal ettirebilirim ama ben Türkçü Cemal Enginyurt olarak partimi mahkemeye verip geri dönmeyi ülkücü terbiyeme yakıştırmadım. Kurultay zamanı partimizin liderine karşı komplo vardı.

BAHÇELİ'NİN UYARILARI

Genel Başkan benim özellikle beyanlarımın, bir kanalda sürekli haber olmasından rahatsız oluyordu. Doğru söylüyordu aslında. Mesele ben bir kanalda konuştum, siz işinize geleni aldınız örneğin. Bir kısmını veriyor. Genel Başkan da diyor ki, Cemal söylediklerin doğru ama söylediklerinin hepsini vermiyorlar ki, aradan cımbızla çekip alıyorlar diyor. Doğru diyor. Sayın Genel Başkan Cumhur İttifakı'na sadakat gösteren, Cumhurbaşkanımızın üzülmemesi konusunda büyük hassasiyeti var.

(Uyarılara rağmen açıklamalarına neden devam etti?) Karşı taraf durmuyor ki, ben neden durayım?

(Cumhur İttifakı'ndan duyulan bir rahatsızlık var mı?) Ciddi anlamda rahatsızlıklar var. MHP'nin örneğin bir sendikası var. Türkiye Kamu Sen diye. Sendika üyeleri baskı altına alınıyor. İşçi Bulma Kurumu'ndan 1200 işçi alınıyor, bir MHP'li çocuğu işe alınmıyor. AK Parti'de Arınç gibi düşünenler var bizi sırtlarında kambur olarak görüyorlar. Tarım Bakanı'nın özel kalemi son günlerde bir çırpınma içinde, davet gönderdik Enginyurt'a diye herkese atıyorlar. Ne daveti? Ben davet edeceksem ismiyle davet ederim, ismimle gelen bir davet yok. Birçok AK Parti'deki yetkili, gittikleri ilde MHP'ye çok ağır sözler söylediler. AK Parti'nin Bingöl İl Başkanı 'biz onları ehlileştirdik' dedi.

"BAĞIMSIZ ORDU MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Sayın Cumhurbaşkanı fındığa en güzel cevabı verdi, teşekkür ediyorum, vay efendim AK Parti'ye göz mü kırpıyor diyorlar. İYİ Parti'ye beni davet ederlerse ayıp ederler ben de gidersem şerefsizlik ederim. Bağımsız Ordu Milletvekili olarak devam edeceğim. Bir partiden davet almadım. Alırsam da gitmem. Bahçeli ile ihraç sonrası görüşmedim. Görüşme talebinde de bulunmadım.

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube'da yayınlanan programında, "Sayın Akşener'le ilgili FETÖ'cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi sayın Akşener için. Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt'u Tarım Bakanı'nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener'i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum. Ben şimdi düşünüyorum. İYİ Partili arkadaşlara ben niye küfür ettim diyorum kendi kendime. İnanın çok üzülüyorum. Benim Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın'la ne problemim vardı o zaman. Benim Meral Akşener'le arsa davam mı kan davam mı vardı? Meral Akşener 19 Haziran'da kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik." demişti.