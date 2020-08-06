Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'ın "Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır" dedi.

Özel okul sahibi olarak öğretmenlerine bu şekilde yaklaşan kimsenin okulu eğitim yuvası değil bir ticarethane olarak gördüğünü belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlerimizi de irfan ordusu olarak değil dükkanındaki tezgahtar olarak görüyordur" dedi. Ayrıca Dal'ın "Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları" şeklinde yaptığı genellemenin ahlaki sorgulamasını vicdanında yapmasını isteyen Geylan, "Türk Eğitim Sen'in çıkıp, 'Salgını boş verin, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini değil Nurullah Dal gibi düşünenlerin ticari kaygılarını dikkate alın' demesini mi bekliyordu" diye sordu. Genel Başkan Geylan açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenlere hakaret etmenin dayanılmaz düşkünlüğüne Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal da kapılmış. Basına yansıyan açıklamaları doğru ise özel okul sahibi ve aynı zamanda Özel Okullar Derneği Başkanı olan Nurullah Dal, öğretmenlerimizi yan gelip yatan, beleşten maaş alan ve bu durumdan da zevk alan bir meslek grubu olarak nitelendirmiş."

Dal'ın açıklamasında, "Dünyanın her yerinde okulların açılması birinci gündemken burada tek muhalefet var, o da öğretmen sendikaları. İşe gitmeden maaşlarını alıyorlar. Sanırım rahata da alıştılar" dediğine dikkat çeken Geylan şöyle devam etti:

"Senin bu açıklamanın "bu öğretmenler az çalışıyor çok para alıyor, yılda üç ay tatil yapıyor, haftanın dört günü yatıyor" şeklinde lakırdayan hastalıklı zihinlerden hiçbir farkı yoktur. Bir özel okul sahibi olarak öğretmenlerimize bu şekilde yaklaşan kimse okulu bir eğitim yuvası olarak değil bir ticarethane, öğretmenleri de irfan ordusu olarak değil dükkanındaki tezgahtar olarak görüyordur. Merak ediyorum, Sayın Dal çevresinde "oh ne güzel dört aydır okullar tatil oldu, keyfime diyecek yok" diye konuşan kaç tane öğretmene denk gelmiştir acaba? Öğrencilerimizin eğitim sürecinin aylarca kesintiye uğramış olmasının ızdırabını duymayan tek bir öğretmene şahit olmuş mudur?"

"Yazıklar olsun"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şunları kaydetti:

"Türk Eğitim Sen olarak baştan beri uzaktan eğitim gayretlerini takdir ederken diğer yandan hiçbir tedbirin yüz yüze eğitimin karşılığı olamayacağını ifade ediyor; MEB'in okulların açılması konusunda aldığı tedbirleri önerilerimizle takip ediyor ve en önemlisi de Bilim Kurulu'nun tavsiye ve telkinleri doğrultusunda hareket edilmesini talep ediyoruz. Doğru olan da budur zaten.

Hiç şüphesiz eğitim milletimizin geleceğidir. Ama esas olan çocuklarımızın ve toplumun sağlığıdır. MEB ve Hükümet, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ikaz ve yönlendirmelerine göre hareket etmelidir. Okullarımız açılacaksa, Bilim Kurulu'nun belirlediği sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak ve çocuklarımızın sıhhatini koruyarak açılmalıdır.

Hiç kimse popülist hareket edemez, çocuklarımızın sağlığını risk altına alamaz ve birilerinin eğitim dışı kaygılarını tatmin etme hevesine kapılamaz. Türk Eğitim Sen olarak, devletimizin en doğru kararı alacağına inanıyoruz."