Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım
|06 Ağustos 2020 23:26
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere'nin TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla mücadelesini anlatan haberi paylaştı. Koca, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara 'Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!' dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.
İngilterenin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiyenin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHpDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi
06 Ağustos 2020 23:12
|Cemal Enginyurt, MHP Kurultayı'nı nasıl iptal ettirdi?
06 Ağustos 2020 22:49
|Çavuşoğlu: Kimse bizim haklarımızı gasp edemez!
06 Ağustos 2020 22:46
|İstanbul Valisi, Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katıldı
06 Ağustos 2020 21:40
|Düne göre, yeni vaka sayısı düştü
06 Ağustos 2020 20:16
|Çankırı Valisi: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi
06 Ağustos 2020 19:38
|Karabük Valisi: Vaka sayımızda biraz artış oldu
06 Ağustos 2020 19:34
|İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da
06 Ağustos 2020 18:57
|Dışişlerinden, Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmünde
06 Ağustos 2020 18:49
|Eski Bakan, eğitim koleji açtı
06 Ağustos 2020 17:44