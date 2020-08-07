AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor
|07 Ağustos 2020 01:00
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Çavuşoğlu ile Borrell'in Malta'daki görüşmesinin ardından Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Valetta'daki görüşmenin son aylarda ikili arasında yapılan toplantılarda ve son olarak 23 Temmuz'daki telefon görüşmesinde gerçekleşen yoğun görüş alışverişinin devamı olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye, AB için önemli bir ortaktır. AB üyesi ülkeler, Türkiye ile mevcut olumsuz gidişin tersine çevrilerek ikili ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor." ifadesi yer aldı.
AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacağı hatırlatılan açıklamada, burada 13 Temmuz'daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının devamı olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bir kez daha ele alınacağı belirtildi.
Açıklamada, Borrell'in Konsey toplantısının sonuçları hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdiği aktarılarak, "Borrell ve Çavuşoğlu, AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum, özellikle Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında açık ve samimi görüş alışverişinde bulundu." değerlendirmesine yer verildi.
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