Kıyı Ege'de sıcaklık azalacak - Haritalı
|07 Ağustos 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
07 Ağustos 2020 04:12
|Darp edilen vatandaşa yoldan geçen doktor müdahale etti
06 Ağustos 2020 22:07
|Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
06 Ağustos 2020 21:20
|Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk bulundu
06 Ağustos 2020 20:04
|Bilim Kurulu Üyesi'nden tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
06 Ağustos 2020 19:24
|Sağlık Bakanı Koca: Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın
06 Ağustos 2020 18:53
|Bakan Koca, virüs hastasının mesajını paylaştı: Maskesiz dolaşmayın
06 Ağustos 2020 15:25
|İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
06 Ağustos 2020 14:17
|Bakan Koca'dan 'sorumluluk' çağrısı
06 Ağustos 2020 13:14
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
06 Ağustos 2020 12:41