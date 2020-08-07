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Direniş dalgası yayıldı

PKK'lı teröristlerin Deyrizor'da kendilerine destek vermeyen Al Akidet aşiretine yönelik suikastları bardağı taşırdı. Rakka ve Deyrizor'da camilerden "Namus için, vatan için PKK ve ABD işgaline karşı direnelim" anonsları yapılıyor. Aşiretler silahlanırken, Deyrizor ve Rakka'daki Türk bayrağı açan göstericiler TSK'dan yardım istedi.
 07 Ağustos 2020 06:57
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Direniş dalgası yayıldı

Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyen el-Ageydat aşiretinin liderlerinin ölmesi ile başlayan direniş Suriye geneline yayıldı. Havayic, Şıheyl, Ziban ve Tayyane'deki PKK/YPG karargahlarının basılması sonrasında başlayan direnişe el-Busayra ve Sabha kasabasında destek geldi. Bu kasabalardaki aşiretler de PKK/YPG'li teröristlere karşı silahlandı.

CAMİLERDEN ANONS

Rakka ve Deyrizor'da camilerin minarelerinden "Namus için, vatan için, PKK ve ABD işgaline karşı harekete geçelim. Yoksa hepiniz sürüleceksiniz. Namuslarınız tecavüze uğrayacak. Arazileriniz elinizden alınacak ve ölüme mahkum edileceksiniz" gibi ifadelerle çağrılar yapıldı. Bölgedeki kasaba ve köylerde terör örgütü PKK/YPG aleyhine gösteriler sıklaştı. Türk bayraklarının açıldığı gösterilerde ABD destekli terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri göreve çağrıldı.

ABD'DEN GÜÇ ALIYORLAR

Bölgenin en büyük aşiretlerinden birisi olan Bakkara aşireti de terör örgütüne karşı sert bir açıklama yayınladı. Aşiretin şeyhi Ragib el-Beşir, terör örgütünün ABD ordusunun himayesinde olmasından yararlanarak Suriye'nin doğusundaki aşiretlerin liderlerine saldırılar düzenleyip isyanı bastırmaya çalıştığını söyledi. Rus medyasına konuşan el-Beşir, "Sürekli tutuklamalar, cinayetler, tehditler, güvensizlik, tüm bunlar servetimizi ve petrolümüzü yağmalamaya devam eden Amerikalı işgalcilerin ve Kürt militanların işi" ifadesini kullandı.

AFRİN'DEN RAKKA'YA DEK

Şeyh Beşir tüm komşu aşiretlere 'güçlerimizi birleştirelim' mesajı göndererek, Fırat'ın doğusunu PKK'dan ve ABD askerlerinden temizleme çağrısında bulundu. İsyan sadece Deyrizor'la sınırlı kalmadı. Rakka, Afrin, Rasulayn, Azez, Bab ve Tel Abyad'da bulunan aşiretler de gösterilerle bölge halkına destek verdi. Bu gösterilerde de Türkiye bölgeye davet edildi.

Hamza Hıdır
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