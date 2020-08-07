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İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi

Yılbaşında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'yle ilgili yankılar devam ediyor. CHP'den 20'den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürülmesine rağmen ilk tepki İzmir'in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'den geldi.
 07 Ağustos 2020 07:08
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İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi

Yılbaşında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'yle ilgili yankılar devam ediyor. CHP'den 20'den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürülmesine rağmen ilk tepki İzmir'in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'den geldi. Yüksel, İnce'nin hem parti hem de toplum nezdinde güvenilir bir isim olmadığını belirterek "Onunla yola çıkılmaz" dedi. Güven ise, "Ayrı parti kurmayı desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sonrası Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylentileri gündeme gelmiş, parti karışmıştı. Hatta 20'den fazla CHP'li milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini iddia edilmişti. Çok konuşulan iddiaların ardından ilk olarak İnce'ye iki isim karşı çıktı: İzmir'in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven...

"Tutarlı bir arkadaş değil"

CHP'nin üç dönem seçimle İzmir İl Başkanlığı'nı kazanan, bir dönem İzmir milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Alaattin Yüksel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu parti içi tek adamlık yarışında görürken, yerel seçim başarısını da kendi hanesine yazmasının sıkıntılar yaratacağını söyledi. İnce'nin hem parti hem de toplum nezdinde güvenilir bir isim olmadığını belirten Yüksel, "Artık Muharrem İnce ile bir alakamız ve siyasi bir ortaklığımız kalmadı. Kendisini çok uzun zamandır tanırım. Tutarlı bir arkadaş değil. Arkasından da kimsenin gideceğini düşünmüyorum. CHP yönetiminin elbette bir çok hatası var ama, İnce'nin ayrı bir parti kurmasını gerektirecek herhangi bir koşul bulunmuyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci öncesinde de İnce'ye güvenmediğini söyleyen Yüksel, "Muharrem İnce'de bütün Türkiye'yi dolaşır diye düşünmüştüm. O zaman da yapabilir mi diye endişelerim vardı, şimdi daha fazlası var" dedi.

"Birlik ve beraberlik önemli"

CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven ise, ayrı parti kurmayı desteklemediğini vurgulayarak şunları söyledi: "İzmir'de birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızın da genel eğilimi benim aktardıklarımla aynı yönde. Sağduyulu ve dikkatli düşünüyorlar. Arkadaşlarımız da şuan partinin birlik ve beraberlik içerisinde olmasına daha olmulu bakıyorlar. Daha doğru buluyorlar."
Yeni Şafak
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