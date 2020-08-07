Çam "Her türlü ahlaksızlığın, azgınlığın ve ailenin selametine zarar verecek yanlışlığın karşısında herkes hemfikir iken, tüm bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ancak bu sözleşmeden kurtulmaktan geçecekse, buna kim karşı çıkabilir ki? Şayet, tüm dertler sona erecekse bence de kaldıralım. Kaldıralım ki değişen bir şeyin olmadığını herkes görsün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıldır kadınlara yönelik sağladığı imkanlarla dünyaya model olduğunu kaydeden Çam, şöyle konuştu: Partimizin 5 milyona varan kadın üyesine sahip olabilmek ancak kararlı bir siyaset ve samimi uygulamalarla mümkündü. Cumhurbaşkanı'mızın AB üyeliği konusunda, 'Gerekirse Kopenhag Kriterleri yerine Ankara Kriterleri der yolumuza devam ederiz' sözü misali, biz de gerekirse 'Ankara Sözleşmesi' ile yola devam ederiz. Mücadeleden asla vazgeçmeyiz.

Ebru Karatosun