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SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı

SGK, sadece Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği 262 kaplıca tesislerindeki tedavi masraflarının karşılandığını açıkladı
 07 Ağustos 2020 07:45
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SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı

SGK, sadece Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği 262 kaplıca tesislerindeki tedavi masraflarının karşılandığını açıkladı...
Bakanlık izinli kaplıca uyarısı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Doktor tavsiyesi ile kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda ortaya çıkan sorunları gidermek için bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. İzin verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller kurumca karşılanmaz" denildi.

İzinli 262 işletme

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği 262 tesise ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre söz konusu işletmeler, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankarı, Denizli, Diyarbakın, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde bulunuyor.

Kaplıca tedavisi önerilen hastalıklar

Balneoterapi adı verilen kaplıca tedavisi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, nörolojik ve travmatik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarında, sindirim ve idrar yolu hastalıklarında uygulanıyor. Bunların yanı sıra herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile, genel sağlık durumunu korumak, vücut direncini artırmak isteyenler de bu yöntemlerden fayda sağlıyor.

Bu tedavilerle ilgili dikkatli olunması gereken hasta grupları içinse uzmanların önemli uyarıları var. Buna göre, ateşli-iltihaplı hastalığı olanlar, organ yetmezliği olan hastalar, herhangi bir bağışıklık sistemi hastalığına sahip olanlar, kanser hastaları, kanaması ya da kanama riski bulunan hastalar, akut üriner sistem hastalığı olanlar balneoterapi uygulamaları almamalı. Bunların yanı sıra kalp damar hastalığına sahip olan bireyler ile yaygın varis şikayeti bulunanların, kansızlık ve diyabet hastalarının da, öncesinde doktor kontrolünden geçerek bu tedavileri almaları öneriliyor.
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