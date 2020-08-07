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Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha'nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
 07 Ağustos 2020 07:57
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kardeşi Seyit Taha Y.'yi (8), Kasaplar Mahallesi Türkbeleni mevkiinde ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Sinan Y. (18), polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde önce sağlık kontrolünden geçirildi.

"15 GÜNDÜR NASIL ÖLDÜRECEĞİMİ TASARLIYORDUM"

Ardından adliyeye sevk edilen Sinan Y., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartıştığı iddia edilen Sinan Y., "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken Taha'nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşim Taha'yı öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.

Sinan Y., 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

BABASINA BÜYÜK ACI YAŞATMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sinan Y.'nin mahkemeye çıkarıldığı sırada Manavgat Adliyesi girişinde bekleyen akrabaları, şahsın psikolojik sorunları olduğunu, kendisini psikoloğa götürmek isteyen ailesine 'ben deli miyim, siz delisiniz' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, son 6 aydır perdeleri tamamen kapalı olan odasından sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için çıktığını, tuvalete girip ışığı kapatarak bir saat kadar kendi kendine konuştuğunu söyledi.

Baba Osman Y.'nin küçük oğlu Seyit Taha Y.'yi diğer çocuklarından daha çok sevdiği için Sinan Y.'nin bu durumu kıskandığını söyleyen akrabaları Sinan Y.'nin zaman zaman ailesini de tehdit ettiğini, babasını kastederek, 'Ona büyük acı yaşatacağım' dediğini, Taha'yı öldürmek suretiyle babasına en büyük acıyı yaşattığını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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