AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor
|07 Ağustos 2020 08:02
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Teşkilatlara gönderilen yazıya göre AK Parti kongrelerinde alınacak tedbirler özetle şöyle:
- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegeler zorunlu olmadıkça kongreye katılmayacak.
- Salona yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.
- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda (Tercihen spor salonları, halı sahalar, kapalı semt pazarları gibi alanlar) gerçekleşecek.
- Kongrede kullanılacak tüm ekipmanlar ve alanlar dezenfekte edilecek.
- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.
- Tıbbi maske takılacak, maske belli aralıklarla değiştirilecek.
- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak
- Katılımcılara kolonya dağıtılacak.
- Salonlara girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi yüksek çıkanlar hastaneye yönlendirilecek. Salonda sağlık ekipleri görev yapacak.
Tokalaşmak yasak
- Tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.
- Sandalyeler arasında en az 90 santimetre olacak.
- Hasta olduğu öksürük ve hapşırmasından belli olanlar nezaket kuralları içinde salondan çıkarılacak.
Konuşmalar kısa
- Konuşmacılar konuşma sürelerini kısa tutacak.
- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.
- Kabinlerde kalma süresi kısıtlandırılacak.
- Kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.
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