1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörle mücadelenin yeni A takımı

Terörle mücadelede önemli görevler alan birliklerin komutanlıklarında da değişiklik yaşandı
 07 Ağustos 2020 08:05
Yazdır
Terörle mücadelenin yeni A takımı

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yıl 74 generale atama yapıldı. Atamalar çerçevesinde, terörle mücadelede, özellikle Irak ve Suriye'ye yapılan harekatlarda önemli rol oynayan komando tugay komutanlıklarında değişiklikler yapıldı.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'na 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Dündar Şahin Güngör getirilirken, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'na da 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Osman Aytaç atandı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Tuğg. Gürcan Sezengöz, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı oldu. Kars Sarıkamış'ta bulunan 9. Komando Tugayı'nın başına ise 2. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğg. Mustafa Koşan getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğg. Mehmet Özeren de 11. Komando Tugay Komutanı olarak atandı.

Hakkari Çukurca'da konuşlu 3. Hudut Tugay Komutanlığı'na ise Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğg. Fethi Oltulu atandı. Tuğg. Ümit Durmaz da Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı oldu. 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ise görevini sürdürecek.

Yerlerini korudular

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Hasan Paçalı, Bitlis Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Rıfat Dönel, Tunceli Hozat 51. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Hüseyin Aziz Çetinkaya, Manisa 1. Eğitim Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Sebahattin Kalkan, Hatay 8. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Orhan Akkurt ise mevcut görevlerine devam edecek.

Bu yıl tümgeneralliğe yükseltilen İdris Acartürk de 7. Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na getirildi. FETÖ'nün İzmir Askeri Casusluk kumpasından 20 ay tutuklu kalan Acartürk, beraat ettikten sonra TSK'ya dönmüş ve geçtiğimiz yıl yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusuna ilk geçentTugay komutanı olmuştu.

Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin de, Barış Kalkanı Harekat Bölgesi (İdlib) komutanı oldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Test KİT'lerindeki arıza giderildi
06 Ağustos 2020 22:54		 Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri bir ay süreyle yasaklandı
06 Ağustos 2020 21:31
İzmir'de Kovid-19 ile mücadele için yeni önlemler alındı
06 Ağustos 2020 21:25		 'Turizmin başkenti'nde kaçak yapılara geçit yok
06 Ağustos 2020 20:25
Kaçak kurbağa avlayan 10 kişiye 737 bin lira ceza
06 Ağustos 2020 19:46		 Van'da atlı jandarma timi göreve başladı
06 Ağustos 2020 19:28
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
06 Ağustos 2020 18:41		 O ilde de maske takmak zorunlu oldu
06 Ağustos 2020 18:08
BDDK'dan bankalara Türk Lirası kolaylığı
06 Ağustos 2020 17:33		 Bakan Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi
06 Ağustos 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin08:49 - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı08:47 - TBB ekonomi zirvesi gerçekleştirdi08:45 - Cemal Enginyurt o sözlerine açıklık getirdi08:43 - Fahrettin Koca: Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz08:41 - Macron: Lübnan'a biz karışmazsak Türkler karışır
08:37 - Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti08:35 - Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname08:24 - Dereye verdiği elektriğin akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti08:23 - Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!08:13 - Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor! 'Gitme, kal' demeyecek08:10 - Kumpas mağdurlarına kritik görevler
08:05 - Terörle mücadelenin yeni A takımı08:02 - AK Parti kongreleri tedbirlerle başlıyor07:57 - Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu07:45 - SGK kaplıca tedavisi konusunda vatandaşları uyardı07:43 - Adana'da PKK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
07:25 - Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu ve gelinini katletti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Piyasalarda yüksek gerilim, kurlar yeniden hareketlendi
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
Utanmaz darbeci: Katile şehit deyip tehdit etti
Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart!
'Ankara Sözleşmesi ile yola devam ederiz'
Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
Terörle mücadelenin yeni A takımı
Kardeş katili: Babam bize ilgi göstermezken kardeşimin üzerine titriyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 6
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
gökhan gönül 1
beinsportsiptal 1
kırmızı kart 1
dert babası 1
dünya sivaslılar günü 2
domates peynir ekmek 1
mehmet kurtuluş 1
bunya virüsü 2
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 24 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam